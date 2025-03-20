İşte Murat Ongun'un evinden çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu’nun gizli kasası olarak bilinen Ertan Yıldız, Murat Kapki, Hüseyin Köksal ve Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına el konuldu.