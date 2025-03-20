Sabah.com.tr ÖZEL | Ekrem İmamoğlu ve PKK arasındaki bağı o kurmuş: Soruşturmanın kilit ismi Azad Barış ile gizemli 171 görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 560 milyar lira yolsuzluk ve PKK terör örgütüne yardım etme suçlarından yürütülen iki farklı soruşturmada gözaltı kararı verildi. İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in birlikte PKK tepe yönetimin talimatıyla hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları ve sempatizanlarını işe alındığı, yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenerek terör örgütünün yönetiminin istediği metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "kent uzlaşısı" faaliyetine bilerek iştirak ettiği kaydedildi.
İMAMOĞLU'NUN PKK İLE BAĞLANTISI O İSİM SAĞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile PKK'nın bağlantısını "Kent Uzlaşısı" isimli yapı içerisinde yer alan HDP eski eş Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı belirtildi. 53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Azad Barış'ın genel direktörlüğünü yaptığı Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin PKK/KCK terör örgütünce bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine katıldığı belirlendi.
İMAMOĞLU'NA OY VERİN ÇAĞRISI YAPMIŞ
Azad Barış'ın iş yeri adresinde yapılan aramalarda "Eş genel Başkan Yardımcımız Azad Barış'ın Mezopotamya Ajansına verdiği röportaj; 31 Martta iktidarın "yenilmez mitosunu" yerle bir ettiklerini belirten HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı" şeklinde yazılar bulundu. Azad Barış'ın 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarak Almanya vatandaşlığına geçtiği, 22 Ekim 2018'de yeniden Türk vatandaşlığını kazandığı, aynı zamanda Almanya vatandaşı olduğu, 05 Mart 2025'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Berlin'e çıktığı belirlendi.
YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Azad Barış'ın kullandığı GSM hattında yapılan HTS dökümlerinde hakkında Terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, dosya şüphelilerinin tamamı ile irtibatının olduğu ortaya çıktı. Azad Barış'ın 24 Şubat 2020 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile 5 kez, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile 2 kez, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 2 kez Murat Ongun ile 2 kez Ekrem İmamoğlu ile de 2 kez irtibat kurduğu belirlendi. Aynı zamanda yerel seçimler öncesinde Azad Barış'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile sık sık bir araya geldiği tespit edildi. Azad Barış'ın 1 Aralık 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında Murat Ongun ile 20 ortak baz kaydının olduğu, Ekrem İmamoğlu ile da 171 kez biraya geldiği belirlendi.
HDP BİNASININ TAPUSUNU BARIŞ'A DEVRETMİŞLER
PKK/KCK Terör Örgütü KCK/TDÖ Siyasi Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen Azad Barış'ın HDP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davasında olası kapatılma ve HDP'nin mal varlıklarının el konulması ihtimalinin önüne geçilmesi amacıyla Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki HDP'ye ait ek binanın 29 Haziran 2022'de kendisine devredildiği belirlendi. Ayrıca PKK/KCK terör örgütüne bağlı kişilerin organize ettiği konferans, basın açıklaması gibi legal ve illegal eylem etkinliklerine katılan Azad Barış'ın Ağustos 2022'den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmadığı, gelir getirici bir iş yeri olmadığı, buna rağmen adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul kaydının bulunduğu öğrenildi.
HDP ile olan tapu devri sırasında mevduat miktarının nasıl 21 milyon liraya yükseldiğinin gelen veriden anlaşılamadığı öğrenildi. Azad Barış'ın bankacılık nakit çekme ve yatırma işlemleri mali profilinde MASAK tarafından yapılan incelemede ise 2017-2025 yılları arasında sürekli olarak döviz yatırma çekme işlemlerinin bulunduğu, ancak dönem dönem işlem hacminde artışlar görüldüğü belirlendi. Özellikle 2022 yılında 1 milyon 298 bin dolar ve 2024 yılındaki 1 milyon 18 bin 500 liralık nakit yatırma işleminin muvazaalı olduğu belirlendi. İBB soruşturmasının kilit ismi Azad Barış kimdir? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne?