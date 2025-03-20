Sabah.com.tr ÖZEL | Ekrem İmamoğlu ve PKK arasındaki bağı o kurmuş: Soruşturmanın kilit ismi Azad Barış ile gizemli 171 görüşme!

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Azad Barış'ın kullandığı GSM hattında yapılan HTS dökümlerinde hakkında Terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, dosya şüphelilerinin tamamı ile irtibatının olduğu ortaya çıktı. Azad Barış'ın 24 Şubat 2020 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile 5 kez, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile 2 kez, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 2 kez Murat Ongun ile 2 kez Ekrem İmamoğlu ile de 2 kez irtibat kurduğu belirlendi. Aynı zamanda yerel seçimler öncesinde Azad Barış'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile sık sık bir araya geldiği tespit edildi. Azad Barış'ın 1 Aralık 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında Murat Ongun ile 20 ortak baz kaydının olduğu, Ekrem İmamoğlu ile da 171 kez biraya geldiği belirlendi.