Video Haber İBB soruşturmasının kilit ismi Azad Barış kimdir? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? | Video
İBB soruşturmasının kilit ismi Azad Barış kimdir? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? | Video

İBB soruşturmasının kilit ismi Azad Barış kimdir? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? | Video

20.03.2025 | 12:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gözaltında? İmamoğlu'na yönelik suçlamalar neler? İBB soruşturmasındaki kilit ismi Azad Barış kimdir? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında elindeki istihbarat raporundan çarpıcı detayları anlattı.

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