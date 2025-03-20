Son dakika: Başkan Erdoğan: CHP yargının iddialarına cevap veremiyor

AK Parti'den yolunu ayıranlar veya yolunu şaşıranların dışında eski diye bir kavram yoktur. Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak hiç kimseyi dışlamıyoruz. Yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz. Bayrak dışında geride kalanlar oyunun dışına çıkmıyor. Zaferi takım arkadaşlarıyla paylaşmak için nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın gayretini heba edecek lükse sahip değiliz.

"CHP YARGININ İDDİALARINA CEVAP VEREMİYOR"

Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli gündemi olarak göstermeleri riyakarlığın dik alasıdır. Hata hata ile savunulamaz. Ülkemiz muhalefeti de merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini en yakınlarının dahi yüzüne bakamayacak duruma düşürdüklerinin farkında değiller.