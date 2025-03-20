'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Muhalefet gerek diploma gerek hırsızlık, yolsuzluk iddialarına asla cevap vermiyor. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatıyorlar. Yalanın, dolanın eksik olmadığı bir muhalefet var." dedi.