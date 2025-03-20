SON DAKİKA! İBB’ye yönelik soruşturmada yeni detay! Çakarlı araçla çantalarca euro taşındı: Vurgun 6 ay boyunca sürmüş

(Hasan Şenyurt)

Hasan Şenyurt'un röportajtan öne çıkan çarpıcı ifadeleri şöyle:

"ÖZGÜR KARABAT ÇAKARLI ARAÇ TAHSİS EDİYOR"

Kayıt dışı bir para, bu para İBB'nin milletin parası ve bu para CHP'nin İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Hüseyin Köksal'a tahsis ettiği çakarlı vekil aracıyla taşındığını biliyordum. Buna dair ses kayıtları da vardır. İş adamı Hüseyin Köksal'a çakarlı aracını tahsis ediyor, bu araçla özel işlerinde de sosyal hayatında da kullanıyor.