SON DAKİKA! İBB'ye yönelik soruşturmada yeni detay! Çakarlı araçla çantalarca euro taşındı: Vurgun 6 ay boyunca sürmüş
Son dakika haberi: Türkiye, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin birlikte işlediği organize suç silsilesini konuşuyor. Özellikle para sayma görüntüleri soruşturmanın en önemli ayaklarından birini oluştururken akıllara para sayma soruşturmasındaki “tanık” işadamı Hasan Şenyurt'un sabah.com.tr'ye verdiği röportaj geldi. Röportajda çarpıcı ifadeler kullanan Şenyurt, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çakarlı aracıyla 6 ay boyunca çantalarca euro ve dolar taşındığını kaydetti. İşte sosyal medyada da çokça konuşulan o röportaj...
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar da kamuoyunun gündemine girdi ve çokca konuşulmaya başlandı. CHP'deki para sayma kuleleri görüntüleri soruşturmanın ana merkezini oluştururken para sayma soruşturmasındaki "tanık" işadamı Hasan Şenyurt'un sabah.com.tr'ye verdiği röportaj da sosyal medyada çokça paylaşıldı.
İBB Başkanı'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıtdışı para skandalıyla ilgili soruşturmaya ilişkin sabah.com.tr'ye Mart 2024 tarihinde röportaj veren İşadamı Hasan Şenyurt, elindeki bir ses kaydını savcılıkla paylaşmıştı.
Kayıtta İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü "Kültür A.Ş.'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı" diyor.