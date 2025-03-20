SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar ve sağanak kapıda | İstanbul’a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde cuma günü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ayrıca 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Güney Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI
Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji tarafından yayınlanan rapora göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması beklenmiyor.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji'nin raporunda Samsun, Ordu ve Giresun için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Önümüzdeki 2 güne ait haritalı hava durumu raporu şöyle:
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -5°C, 8°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Çok bulutlu
KONYA -2°C, 5°C
Çok bulutlu
NEVŞEHİR -6°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİNOP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN 0°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 3°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 0°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 7°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı