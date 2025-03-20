SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar ve sağanak kapıda | İstanbul’a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde cuma günü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ayrıca 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.