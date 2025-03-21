Başkan Erdoğan, İstanbul’da nevruz ateşini yaktı

Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada kendisini karşılayan protokol üyeleriyle selamlaşarak sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu.

Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı.

İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nevruz ateşinin üzerinden atlayarak geçti.