Başkan Erdoğan, nevruz ateşini yaktı | Video
21 Mart Nevruz Günü anma programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, nevruz ateşini yaktı.
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