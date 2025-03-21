Başkan Erdoğan’dan sürpriz telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de uzun süredir hastalıkla mücadele eden Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı görüşmede duygusal anlar yaşandı. Başkan Erdoğan, Subaşı'na moral vererek, "Cengiz efendi, Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sürpriz telefonu karşısında duygulanan Subaşı ise "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. Görüşme sırasında Erdoğan çiftinin ilgisi Subaşı ve ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Subaşı'nın AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.