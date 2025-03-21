Ekrem İmamoğlu soruşturması sonrası Özgür Özel’in önü mü açıldı? | Melih Altınok yazdı

'SÜRECİ SOKAĞA TAŞIMAYA KARAR VERDİLER'

ABB Başkanı Mansur Yavaş gibi, "Kimse yargılanamaz değil, herkes yargılanabilir, mahkemeye gider suçu varsa ceza alır. Bu şekilde gözaltı olması kötü bir görüntü yarattı" falan dese partinin başına çoktan İmamoğlu'nu geçirmiş CHP'liler canına okuyacak...

Hepsinden önce kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı işbirliği yaptığı İmamoğlu'nun hışmını üzerine çekecek.

Ve o da süreci sokağa taşıyarak yürütmeye karar vermiş gibi görünüyor.

İBB'de yattığı çekyatın fotoğraflarını basınla paylaşan Özel'in, "Dünya siyaset tarihi tek adamların ülkeleri nasıl felakete sürüklediklerini yazar. Ancak dünyada diktatörlerin nasıl gittiği konusunda ise meydanlara milyonların inmesi dışında başka yol yoktur. Pazar günü herkesi meydanlara çağırıyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. 23 Mart Türkiye'nin baharıdır" sözleri bunun kanıtı.