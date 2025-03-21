Ekrem İmamoğlu soruşturması sonrası Özgür Özel’in önü mü açıldı? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, İBB'ye yönelik operasyon sonrası CHP'nin süreci sokağa taşımaya karar vermesini ve Özgür Özel'in yaklaşımlarını kaleme aldı. Altınok bugünkü yazısında, "Özgür Bey'in bugün bölgemizdeki kaosun sebeplerine dair derin bir bilgisi olmadığını zaten görüyoruz. Dolayısıyla bölgedeki yıkımın sebebi olan Arap Baharı denen ABD projesine hâlâ olumlu anlamlar yüklemesine şaşırmıyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Melih Altınok'un 'Geçti Arap Baharı...' başlıklı yazısı:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel'in önünün açıldığı söyleniyor.
Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şaibeli kurultay" iddialarının işaret ettiği Genel Başkan, İmamoğlu'nun gölgesi altındaydı. Genel Başkan Özel değil de İmamoğlu gibiydi.
Ne var ki şimdi işi daha zor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in önerdiği gibi, çıkıp "İddialar kanıtlanırsa istifa ederim" şeklinde bir pozisyon alsa hafif kaçacak.
'SÜRECİ SOKAĞA TAŞIMAYA KARAR VERDİLER'
ABB Başkanı Mansur Yavaş gibi, "Kimse yargılanamaz değil, herkes yargılanabilir, mahkemeye gider suçu varsa ceza alır. Bu şekilde gözaltı olması kötü bir görüntü yarattı" falan dese partinin başına çoktan İmamoğlu'nu geçirmiş CHP'liler canına okuyacak...
Hepsinden önce kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı işbirliği yaptığı İmamoğlu'nun hışmını üzerine çekecek.
Ve o da süreci sokağa taşıyarak yürütmeye karar vermiş gibi görünüyor.
İBB'de yattığı çekyatın fotoğraflarını basınla paylaşan Özel'in, "Dünya siyaset tarihi tek adamların ülkeleri nasıl felakete sürüklediklerini yazar. Ancak dünyada diktatörlerin nasıl gittiği konusunda ise meydanlara milyonların inmesi dışında başka yol yoktur. Pazar günü herkesi meydanlara çağırıyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. 23 Mart Türkiye'nin baharıdır" sözleri bunun kanıtı.
Özgür Bey'in bugün bölgemizdeki kaosun sebeplerine dair derin bir bilgisi olmadığını zaten görüyoruz. Dolayısıyla bölgedeki yıkımın sebebi olan Arap Baharı denen ABD projesine hâlâ olumlu anlamlar yüklemesine şaşırmıyoruz.
Peki, okyanus ötesinde ülkeleri bölüp parçalamak, kolay lokma hâline getirmek için turuncu devrimler ve Arap Baharı ayaklanmaları tertipleyenlerin artık işbaşında olmadığını da mı göremiyor?
Artık ABD'nin başında, yabancı ülkelerde operasyonlar çeken USAID gibi kurumları fesheden, CIA'ya, FBI'ya içeride iş bulan yeni bir başkan var.
Bu işlere yatırım yapan, ancak şimdilerde kendilerini düşman gören ABD'ye karşı gard alan Avrupa başkentlerinin hâlinden hiç bahsetmiyorum.
'PARTİSİNE VE BELEDİYE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKMALI'
Özgür Bey, CHP Genel Başkanı olduğunu kendisine hatırlatmalı, derin bir nefes alıp pozisyonunu tartmalı. Partisinin belediye başkanlarına hukuk ve demokrasi sınırları içerisinde sahip çıkmalı.
Zira bayram değil seyran değil 15 Temmuz'dan bahsetmesi, "(O gece) Bize ne telefonlar geldi: 'Genel başkanınıza haber verin, efendim Atatürkçü subaylar da bu darbeyi destekliyor...' Yanlış yaparlar dedik. Onlar da darbe yapsa karşısındayız dedik" diye çıkışması bu büyük sorumluluğu taşıyabilecek soğukkanlılığa sahip olmadığını gösteriyor.