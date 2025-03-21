Ekrem İmamoğlu’nun villacısı 40 milyon TL ile kaçarken yakalanmıştı: Balya balya paralar görüntülendi!

MİLYONLARCA LİRA AKTARILDI

Nuhoğlu'nu adeta ipten alan Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşını kısa bir süre içerisinde ihya ettiği de ortaya çıktı. İddiaya göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun gücünü de arkasına alarak 2021 yılında 50 bin Tl sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu.

Ali Nuhoğlu, ifalasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a on milyonlarca TL aktardı.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı belirlendi. 2019-2024 yılları arasında İBB'den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji'nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık'a sermaye akışı sağlandığı, 1 Mart 2024 tarihinde şirketin sermayesi aniden 50 bin TL'den 46 milyon 750 bin TL'ye yükseltildiği ve şirkete büyük miktarda nakit ya da EFT yoluyla para girişinin olduğu tespit edildi.