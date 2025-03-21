Ekrem İmamoğlu’nun villacısı 40 milyon TL ile kaçarken yakalanmıştı: Balya balya paralar görüntülendi!

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. 2018 yılında iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nun, İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği ortaya çıkmıştı. Nuhoğlu'nun 15 gün önce İBB'den 2.1 milyar TL'lik yeni bir ihale aldığı belirlendi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BALYA BALYA PARALAR...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi.
40 milyon TL ile kaçarken yakalanmıştı: Ali Nuhoğlu'nun firmasında arama... | Video
KAÇARKEN YAKALANDI
Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yanına aldığı 40 milyon Tl ile kaçarken yakalandı. 2018 yılında iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nu yakın arkadaşı İmamoğlu son anda iflastan kurtarmıştı.
MİLYONLARCA LİRA AKTARILDI
Nuhoğlu'nu adeta ipten alan Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşını kısa bir süre içerisinde ihya ettiği de ortaya çıktı. İddiaya göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun gücünü de arkasına alarak 2021 yılında 50 bin Tl sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu.
Ali Nuhoğlu, ifalasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a on milyonlarca TL aktardı.
MASAK İNCELEME BAŞLATTI
Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı belirlendi. 2019-2024 yılları arasında İBB'den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji'nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık'a sermaye akışı sağlandığı, 1 Mart 2024 tarihinde şirketin sermayesi aniden 50 bin TL'den 46 milyon 750 bin TL'ye yükseltildiği ve şirkete büyük miktarda nakit ya da EFT yoluyla para girişinin olduğu tespit edildi.
ŞİRKET İMAMOĞLU'NA DEVREDİLDİ
7 Mart 2024'te ise Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini ve 50 milyon değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devretti.
15 GÜN ÖNCE BÜYÜK JEST
Nuhoğlu'nun İmamoğlu İnşaata yaptığı bu jest karşılıksız kalmadı. Nuhoğlu, iddiaya göre aldığı talimatla yanında çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi C.'ye hemen bir şirket kurdurdu. Ali Nuhoğlu'nun paravan şirketi İSTCON 15 gün önce İBB iştiraki KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik ihale aldı.