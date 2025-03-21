40 milyon TL ile kaçarken yakalanmıştı: Ali Nuhoğlu'nun firmasında arama... | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında arama yapıldı..
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