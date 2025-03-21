SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e sert tepki: Haddini bil!

Adalet Bakanı Tunç şunları söyledi:

2 soruşturma var. Birisi terör suçları diğeri ise örgütlü suçlardan kaynaklıdır. Toplamda 106 kişiyle ilgili işlem başlatılmıştı 90 kişi emniyette 16 kişi ise firar durumunda.

Sokak çağrısı doğru bir yol değil. Adli soruşturma devam ediyor. Adli soruşturmayı etkileyeme yönelik ifadeler kullanmak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Soruşturmanın neticesini sükunetle bekleyelim. Soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Sokakları karıştırmanın, milletin güvenliğini tehdit etmenin çok yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Devleti suç örgütü gibi göstermek hadsizliktir, haddini bilsin. Siz bu ifadeleri kullanırsanız hadsizlik yapmış olursunuz. Bir genel başkan gibi davranmaya davet ediyorum.

Bir kaos ortamı yaparak işi gölgelemeye çalışıyorsanız hiç boşuna uğraşmayın. Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez.