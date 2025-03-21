Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrılarına değinen Bakan Tunç, "Devleti suç örgütü gibi göstermek hadsizliktir, haddini bilsin." dedi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:13
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki 21.03.2025 | 18:51
34:13
21 Mart Nevruz Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.03.2025 | 18:41
00:59
07:30
Başkan Erdoğan, nevruz ateşini yaktı | Video 21.03.2025 | 16:14
27:20
10:17
04:46
01:34
ODTÜ'de provokatif gösteri! Polise saldırdılar 20.03.2025 | 23:45
20:44
00:10
İşte Murat Ongun'un evinden çıkanlar 20.03.2025 | 20:05
04:25
Mahmut Övür | ‘Kral çıplak’ diyen CHP’li 20.03.2025 | 16:35
08:57
Yavuz Donat | İstanbul operasyonu 20.03.2025 | 16:33
03:48
Salih Tuna | İmamoğlu'nu kim yaktı? 20.03.2025 | 16:32
05:03
Okan Müderrisoğlu | Ekrem Bey neden başsavcıya mesaj attı! 20.03.2025 | 16:30
04:25
Bercan Tutar | Bir ‘Eko-sistem’in ibretlik serencamı 20.03.2025 | 16:28
03:34
Hilal Kaplan | Yavuz hırsız ev sahibini bastırır 20.03.2025 | 16:26
02:40
Haşmet Babaoğlu | Belliydi... 20.03.2025 | 16:23
09:37
02:36
TBMM'de İmamoğlu gerilimi! CHP'li Ali Mahir Başarır, şişe fırlattı | Video 20.03.2025 | 14:51
22:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dosya hakkında bilgimiz yok" | Video 20.03.2025 | 14:30