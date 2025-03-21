SON DAKİKA! CHP’den Olağanüstü Kurultay Kararı: Şaibe iddiaları sonrası ön alma hamlesi mi?

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, CHP delegelerini sandığa davet etti. CHP Genel Başkanı Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." dedi.