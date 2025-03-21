SON DAKİKA! CHP’den Olağanüstü Kurultay Kararı: Şaibe iddiaları sonrası ön alma hamlesi mi?

Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.
CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, CHP delegelerini sandığa davet etti. CHP Genel Başkanı Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." dedi.
'ŞAİBE İDDİALARI'
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.