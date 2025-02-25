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Giriş Tarihi: 25.2.2025 13:04 Son Güncelleme: 25.2.2025 13:09

Lütfü Savaş, CHP 38'inci Kurultayı hakkında şaibe iddialarına ilişkin soruşturmada ifade verdi

Son dakika haberi... Eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayına ilişkin soruşturmada bugün Ankara'da ifade verdi.

Lütfü Savaş, CHP 38’inci Kurultayı hakkında şaibe iddialarına ilişkin soruşturmada ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik 'şaibe' iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı. Savaş bugün Ankara'da ifade verdi.

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Lütfü Savaş, CHP 38'inci Kurultayı hakkında şaibe iddialarına ilişkin soruşturmada ifade verdi
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