CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Öte yandan, Ankara Adliyesinde ifade vermeye gelecek yeni tanıkların olduğu öğrenilirken olaya ilişkin bilgi sahibi olan Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldı.
MASAK İNCELEYECEK
Başsavcılık tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazdı. Belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Bu araştırmaların ardından şüpheli ifadelerine geçileceği, iddiaların araştırılıp delillerin toplanması sonrasında başsavcılığın iddianame hazırlayıp hazırlanmayacağına karar vereceği bildirildi. İddianame tanzim edilmesi durumunda başsavcılık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulacağı, delillerin iddiaları desteklemediği durumda ise takipsizlik kararı verileceği belirtildi.
DELİLLER TOPLANDIĞINDA KARAR VERİLECEK
Ayrıca eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihtiyati tedbirli açtığı davada mahkemenin ara karar kurarak 'parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması' şeklindeki ihtiyati tedbir istemini reddettiği ancak deliller toplandığında mahkemenin esas hakkında kararını vereceği öğrenildi. Soruşturmada gizlilik kararı olmadığı ve gizli tanık bulunmadığı, dosyanın, CHP parti merkezi avukatlarınca da istenildiğinde incelenebileceği kaydedildi.İşte CHP'deki 'şaibeli kurultay'ın arka planı: 1 numaralı tanık SABAH'a anlattı! Dikkat çeken 'siyah çanta' detayı CHP’nin şaibeli kurultayı: Duymazdan gelenler bu kirlenmenin bedelini öder! CHP kazan gibi kaynıyor! Koltuk kavgası şimdiden başladı