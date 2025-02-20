CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı

MASAK İNCELEYECEK

Başsavcılık tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazdı. Belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Bu araştırmaların ardından şüpheli ifadelerine geçileceği, iddiaların araştırılıp delillerin toplanması sonrasında başsavcılığın iddianame hazırlayıp hazırlanmayacağına karar vereceği bildirildi. İddianame tanzim edilmesi durumunda başsavcılık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulacağı, delillerin iddiaları desteklemediği durumda ise takipsizlik kararı verileceği belirtildi.