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Giriş Tarihi: 20.2.2025 14:47 Son Güncelleme: 20.2.2025 15:34

CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı ile tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için MASAK’a müzekkere gönderildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Öte yandan, Ankara Adliyesinde ifade vermeye gelecek yeni tanıkların olduğu öğrenilirken olaya ilişkin bilgi sahibi olan Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldı.

MASAK İNCELEYECEK

Başsavcılık tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazdı. Belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Bu araştırmaların ardından şüpheli ifadelerine geçileceği, iddiaların araştırılıp delillerin toplanması sonrasında başsavcılığın iddianame hazırlayıp hazırlanmayacağına karar vereceği bildirildi. İddianame tanzim edilmesi durumunda başsavcılık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulacağı, delillerin iddiaları desteklemediği durumda ise takipsizlik kararı verileceği belirtildi.

DELİLLER TOPLANDIĞINDA KARAR VERİLECEK

Ayrıca eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihtiyati tedbirli açtığı davada mahkemenin ara karar kurarak 'parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması' şeklindeki ihtiyati tedbir istemini reddettiği ancak deliller toplandığında mahkemenin esas hakkında kararını vereceği öğrenildi. Soruşturmada gizlilik kararı olmadığı ve gizli tanık bulunmadığı, dosyanın, CHP parti merkezi avukatlarınca da istenildiğinde incelenebileceği kaydedildi.

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CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı
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