CHP Kurultayının iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' iddiaları ardından Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı. Savaş dava dilekçesinde birçok kurultay delegesi ile konuştuğunu ve şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerinin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu öne sürdü. Savaş, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiğini ve yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini iddia etti.

'DELİLLER ORTAYA KONMADI'

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayının iptali ve ihtiyati tedbir istemiyle açılan davanın reddine karar verdi. Kararda, ispat seviyesindeki delillerin ortaya konulmadığı belirtilerek, "İhtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, ayrıca uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı" ifadeleri kullanıldı.