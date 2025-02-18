CHP’de 2’li savaş: Kılıçdaroğlu, Özel, Yavaş ve İmamoğlu... Rest çekti, bildiri yayınladı!

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" ÇAĞRISI

İlk günden bu yana her fırsatta kurultayın şaibeli olduğuna yönelik imalarda bulunan Ağaç, Özgür Özel ve yönetimini bir kez daha hedef alarak, "Yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla partimizin mahkeme kapılarında yıpratılmasının önüne geçecek en yetkili adres ve zemin kurultaydır. Ülkemizi, halkımızı ve partimizi bu belirsizlikten ve kaostan kurtarmanın tek yolu CHP'nin acil bir olağanüstü kurultaya gitmesidir" ifadelerini kullandı.