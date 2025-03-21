SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan ’provokatif paylaşımlar’ açıklaması: 54 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve -"Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir." dedi.