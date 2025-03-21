SON DAKİKA | Para kulelerini Ekrem İmamoğlu dikmiş! Hangi belediye kaç milyon verdi? İşte şok detaylar

SÜRECİN BAŞINDAN SONUNA EKREM İMAMOĞLU VAR!

Partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın satın alma sürecine baştan sona Ekrem İmamoğlu adına nezaret ettiği; yine İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in de Avukatlık ofisinde satın alma sürecindeki ödemeye vaziyet ettiği saptandı. Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun akrabası, Fatih Keleş ise kasası olarak biliniyor.

Yapılan baz çalışmaları ile her iki ismin o gün Avukatlık ofisinden 3'er kere Ekrem İmamoğlu'nu cep telefonundan arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun basına yansıyan 'haberim yoktu' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.