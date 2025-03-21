Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Para kulelerini Ekrem İmamoğlu dikmiş! Hangi belediye kaç milyon verdi? İşte şok detaylar
Giriş Tarihi: 21.3.2025 14:47 Son Güncelleme: 21.3.2025 15:24

SON DAKİKA | Para kulelerini Ekrem İmamoğlu dikmiş! Hangi belediye kaç milyon verdi? İşte şok detaylar

Son dakika haberi: CHP’liler tarafından bir avukatın ofisinde oluşturulan para kuleleri ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen para kuleleri ile ilgili yeni yapılan tespitlerde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecinden haberinin olmadığına dair basına demeç verirken tanık beyanları ise süreci bizzat yönettiğini, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığını ortaya çıkardı.

SABAH
SON DAKİKA | Para kulelerini Ekrem İmamoğlu dikmiş! Hangi belediye kaç milyon verdi? İşte şok detaylar

Son dakika haberi... CHP'liler tarafından bir avukatın ofisinde oluşturulan para kuleleri ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Buna göre CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesinden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesinden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesinden 800 bin TL avukatlık ofisine taşındı.

SÜRECİN BAŞINDAN SONUNA EKREM İMAMOĞLU VAR!

Partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın satın alma sürecine baştan sona Ekrem İmamoğlu adına nezaret ettiği; yine İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in de Avukatlık ofisinde satın alma sürecindeki ödemeye vaziyet ettiği saptandı. Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun akrabası, Fatih Keleş ise kasası olarak biliniyor.

Yapılan baz çalışmaları ile her iki ismin o gün Avukatlık ofisinden 3'er kere Ekrem İmamoğlu'nu cep telefonundan arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun basına yansıyan 'haberim yoktu' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

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SON DAKİKA | Para kulelerini Ekrem İmamoğlu dikmiş! Hangi belediye kaç milyon verdi? İşte şok detaylar
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