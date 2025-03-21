SON DAKİKA | Saraçhane’de büyük provokasyon! Marjinal gruplardan polise saldırı

PROVOKASYON ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara yanıt veremeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı ile skandalı perdeleme çabasına girişmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

VALİLİK ÖNLEMLERİ ARTIRDI

İstanbul Valiliği, 4 gün süreli tedbir kararları kapsamında İstanbul'da yarın saat 14.00'e kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin alınan tedbir kararına ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bugün saat 14.00'ten itibaren kapatılan ve yarın aynı saate kadar trafiğe kapalı olacak yollar, şu şekilde sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi'nde Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'ne çıkan bütün yollar."

Alternatif güzergah olarak da 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 kara yolu gösterildi.