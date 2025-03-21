CHP eyleminde büyük provokasyon

Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması ve gözaltına alınması üzerine CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde eylem düzenlenmeye başladı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine halkı sokağa çağırarak ülkede yeni bir kaos yaratmayı hedefledi. Özel'in bu çağrısından güç alan bazı marjinal sol gruplar, yüzlerinde maske ellerinde taş ve sopalar ile polislere saldırdı.