Bölücü örgüt 4 Mayıs’ta feshedilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin, bugün yakılacak, ortak tarih ve kültür zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir. Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir.Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez'in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde DEM Parti'li belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.(İBB'ye yönelik operasyon) Türkiye'nin iç barış ve huzur ortamını Saraçhane tertibiyle bozmaya kalkışmak, halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmek bilinsin ki yasa ve anayasaya meydan okumaktır. CHP'nin nevzuhur cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bizim meselemiz değildir. Ancak hukuki bir tasarruf ve tedbiri sivil darbe iftirasıyla baltalama girişimi devletin egemenlik vasfına, hukuk ve demokrasi güvenliğine aleni bir saldırıdır. CHP yönetimini, bilumum sol ve marjinal grupları sonu karanlık eylem ve emellere derhal son vermeye çağırıyorum.Türk devleti sokakta kurulmamıştır. İhanet ne kadar dinç, cüretkar olursa olsun, Türk milletini bir ve bütün yaşatma konusunda and içmiş olan vatanseverler hiçbir habis niyet ve faaliyete geçit vermeyecektir.