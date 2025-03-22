Emekli ikramiyesini sabote ettiler

Emeklilere bayram öncesi ödenmesi planlanan 1000 TL'lik ikramiye artışı, CHP'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki engellemeleri nedeniyle yasalaştırılamadı. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını gerekçe göstererek kürsü işgali başta olmak üzere çeşitli eylemlerle TBMM'yi çalışamaz hale getirdi. AK Parti, düzenlemeyi gelecek hafta salı veya çarşamba günü yasalaştırarak ödemeleri perşembe ve cuma günü yapmayı hedefliyor. Ancak CHP'nin engellemeleri devam ederse, emeklilere bayramda yalnızca 3 bin TL ödenecek, 1000 TL'lik fark ise bayram sonrası hesaplara yatırılacak.