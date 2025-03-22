Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 22.3.2025 15:15 Son Güncelleme: 22.3.2025 15:45

SON DAKİKA! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Özel’in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını söyledi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SERDAR HAYDANLI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz