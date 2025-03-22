İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB’nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu

İşte bu suç örgütünün emniyet kaynakları tarafından hazırlanan organizasyon şeması ortaya çıktı. Ahtapota benzeyen bu organizasyonun en tepesinde, "Lider Yönetici" diye adlandırılan Ekrem İmamoğlu var. Onun altında ise 5 önemli isim "yönetici" olarak yer alıyor.