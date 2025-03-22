Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB'nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 06:33

İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB'nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "yolsuzluk" ve "terör" suçlarıyla ilgili başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgütlü olarak hareket ettiği belirlenen 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar toplam 88 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazanç elde edilerek Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği tespit edildi. İhaleler kapsamında alınan işlerin birçoğunun tamamlanmadığı, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon faturalar düzenlenerek aklanan paraların kişisel zenginleşme ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün devamı için kullanıldığı belirlendi.

SABAH
İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB’nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu

İşte bu suç örgütünün emniyet kaynakları tarafından hazırlanan organizasyon şeması ortaya çıktı. Ahtapota benzeyen bu organizasyonun en tepesinde, "Lider Yönetici" diye adlandırılan Ekrem İmamoğlu var. Onun altında ise 5 önemli isim "yönetici" olarak yer alıyor.

İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB’nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu

Bunlar; İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB’nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu

Bu 5 isme bağlı olarak çok sayıda "organizatör/üye" bulunuyor. Bunlar arasında çok sayıda şirketin yetkilisi de yer alıyor.

İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB’nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu

Aylar süren teknik ve fiziki takip yapan polisler tarafından hazırlanan organizasyon şeması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşıldı.

İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB’nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ