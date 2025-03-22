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İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB'nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
06:33
İşte suç örgütünün tepe şeması! İBB'nin yolsuzluk ve rüşvet ağının detayları ifşa oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "yolsuzluk" ve "terör" suçlarıyla ilgili başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgütlü olarak hareket ettiği belirlenen 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar toplam 88 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazanç elde edilerek Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği tespit edildi. İhaleler kapsamında alınan işlerin birçoğunun tamamlanmadığı, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon faturalar düzenlenerek aklanan paraların kişisel zenginleşme ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün devamı için kullanıldığı belirlendi.