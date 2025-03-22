Video Haber İBB'ye terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü? | Video
İBB'ye terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü? | Video

İBB'ye terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü? | Video

22.03.2025 | 11:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu’nda yönelik başlatılan “PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. HTS kayıtlarıyla firari olan Azad Barış’ın kimlerle görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlatırken gelişmeleri avukat Zafer işeri değerlendirdi.

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