Haberler Gündem Haberleri Murat Ongun'a maaş kıyağı! Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla kazandığı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 22.3.2025 16:00 Son Güncelleme: 22.3.2025 16:03

Murat Ongun'a maaş kıyağı! Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla kazandığı ortaya çıktı...

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un ifadeleri alındı. İmamoğlu ve Ongun'un ifade tutanaklarındaki çelişkiler ise dikkat çekti. Murat Ongun'un ifadesindeki aylık gelirinin Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Murat Ongun’a maaş kıyağı! Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla kazandığı ortaya çıktı...

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin oluşturduğu organize şebekenin işlediği suçlar kamuoyunun gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere 'Suç örgütü yöneticisi olmak' 'Suç örgütü üyesi olmak' 'Nitelikli dolandırıcılık' 'Rüşvet' 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' 'İhaleye fesat karıştırmak' 'İrtikap (kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma)' olmak üzere 7 suçlama yapıldı.

MURAT ONGUN AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI!

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında birçok rüşvet ve usulsüzlük iddiası yapılan Murat Ongun, emniyette gizli tanığın ifadelerine yanıt verdi. Ongun "CHP Kurultayı ile ilgili iddialarsa hazımsızca atılan iftiralardır" dedi.

Aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu belirten Ongun "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 12 yıldır tanıyorum. Başkan olduğundan beri danışmanlık yapmaktayım" dedi.

MAAŞ KIYAĞI...

Dün yolsuzluk bugün de terör soruşturması kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, kamuyu zarara uğratan milyonlarca liralık ihale vurgunlarıyla ilgili sorulan soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde geçiştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade tutanağında aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun ise verdiği ifadede aylık gelirini "350" bin TL olarak söyledi.

Bir belediye başkanının, kendi atadığı bir isimden daha az maaş alması beklenmezken, söz konusu tablo "İBB Başkanı mı yalan söylüyor, yoksa danışmanı mı?" sorusunu akıllara getirdi. İBB yönetiminin kendi içlerinde dahi tutarlı açıklamalar yapamadığını kendileriyle çeliştikleri görüldü.

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Murat Ongun'a maaş kıyağı! Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla kazandığı ortaya çıktı...
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