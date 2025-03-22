Murat Ongun’a maaş kıyağı! Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla kazandığı ortaya çıktı...

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin oluşturduğu organize şebekenin işlediği suçlar kamuoyunun gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere 'Suç örgütü yöneticisi olmak' 'Suç örgütü üyesi olmak' 'Nitelikli dolandırıcılık' 'Rüşvet' 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' 'İhaleye fesat karıştırmak' 'İrtikap (kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma)' olmak üzere 7 suçlama yapıldı.
MURAT ONGUN AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI!
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında birçok rüşvet ve usulsüzlük iddiası yapılan Murat Ongun, emniyette gizli tanığın ifadelerine yanıt verdi. Ongun "CHP Kurultayı ile ilgili iddialarsa hazımsızca atılan iftiralardır" dedi.
MAAŞ KIYAĞI...
Dün yolsuzluk bugün de terör soruşturması kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, kamuyu zarara uğratan milyonlarca liralık ihale vurgunlarıyla ilgili sorulan soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde geçiştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade tutanağında aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun ise verdiği ifadede aylık gelirini "350" bin TL olarak söyledi.