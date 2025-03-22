Murat Ongun’a maaş kıyağı! Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla kazandığı ortaya çıktı...

Bir belediye başkanının, kendi atadığı bir isimden daha az maaş alması beklenmezken, söz konusu tablo "İBB Başkanı mı yalan söylüyor, yoksa danışmanı mı?" sorusunu akıllara getirdi. İBB yönetiminin kendi içlerinde dahi tutarlı açıklamalar yapamadığını kendileriyle çeliştikleri görüldü.