SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ ifadesi başladı

Şüphelilerin akşam saatlerinde adliyeye sevk olması beklenirken, hem "Yolsuzluk" hem "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili toplamda 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında da ifadesine başlandığı bilgisine ulaşıldı.

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