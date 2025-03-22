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Giriş Tarihi: 22.3.2025 09:58 Son Güncelleme: 22.3.2025 10:09

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi başladı

Son dakika haberi... İBB’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler akşam saatlerinde adliyeye sevk olacak. Hem “Yolsuzluk” hem “Terör” soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında da ifadesine başlandı.

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ ifadesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Yolsuzluk" ve "Terör" operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında olduğu 90 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin akşam saatlerinde adliyeye sevk olması beklenirken, hem "Yolsuzluk" hem "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili toplamda 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında da ifadesine başlandığı bilgisine ulaşıldı.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi başladı
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