Video Haber SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi başladı | Video
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi başladı | Video

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi başladı | Video

22.03.2025 | 10:27

Son dakika haberi... İBB’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler akşam saatlerinde adliyeye sevk olacak. Hem “Yolsuzluk” hem “Terör” soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında da ifadesine başlandı.

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