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İmamoğlu’nun sıvacısı milyarder oldu! 4 yılda 1.25 milyar TL para aktarıldı
Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
06:17
İmamoğlu’nun sıvacısı milyarder oldu! 4 yılda 1.25 milyar TL para aktarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu belirtilen Adem Soytekin'in, İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı, İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıktı. Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında, yaklaşık 600 milyon TL tutarında para bulundu. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı ve çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.