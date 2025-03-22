İmamoğlu İnşaat yolsuzluğun neresinde? Para İmamoğlu İnşaat'a mı aktarılıyordu? | Video
İmamoğlu İnşaat İBB yolsuzluğunun neresinde? İBB’den ihale alan müteahhitler parayı İmamoğlu İnşaat'a mı aktarıyordu? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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