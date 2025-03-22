Son dakika | Irak Konsolosluğuna saldırıda şok detay: Daltonlar örgütü Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) yakalanmasına misilleme yapmak istemiş

Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.