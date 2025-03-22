Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Irak Konsolosluğuna saldırıda şok detay: Daltonlar örgütü Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) yakalanmasına misilleme yapmak istemiş
Giriş Tarihi: 22.3.2025 12:54 Son Güncelleme: 22.3.2025 13:01

Son dakika | Irak Konsolosluğuna saldırıda şok detay: Daltonlar örgütü Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) yakalanmasına misilleme yapmak istemiş

Son dakika haberi: İstanbul Şişli Esentepe’de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Motosikletle kaçmaya çalışan iki saldırgan kaza yapınca yakalanarak gözaltına alındı. Daltonlar üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerin dün yakalanan Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun (Timocan) getirilmesine misilleme yapmak istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin olay anını cep telefonlarıyla kayda aldıkları ancak paylaşamadan yakalandıkları tespit edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Irak Konsolosluğuna saldırıda şok detay: Daltonlar örgütü Ahmet Mustafa Timo’nun Timocan yakalanmasına misilleme yapmak istemiş

Son dakika haberi... Olay saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

KAYMAKAM: 'GEÇMİŞ OLSUN'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıdan sonra kaçan iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçarken kaza geçirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Daltonlar üyesi oldukları öğrenildi.

TİMO'YA MİSİLLEME YAPMAK İSTEMİŞLER

Şüphelilerin Daltonlar Suç Örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo'nun yakalanmasına misilleme olarak konsolosluğa saldırı yaptıkları öne sürüldü. Türkiye'ye getirilen Timo'nun 27 Mayıs 2024'te Eyüp Kara'nın ve 25 Ağustos 2024'te Yunus Erden'in öldürülmesinde yer aldığı tespit edildi.

Yöneticilerinin yakalanmasına tepki için saldırı yapan çete üyelerinin o anları telefonları ile kayda aldıkları ancak kaçarken kaza yapıp yakalandıkları için yayınlayamadıkları öne sürüldü.

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Son dakika | Irak Konsolosluğuna saldırıda şok detay: Daltonlar örgütü Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) yakalanmasına misilleme yapmak istemiş
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