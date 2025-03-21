Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! MİT'ten flaş operasyon: Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi (Timocan) Ahmet Mustafa Timo yakalandı
Giriş Tarihi: 21.3.2025 15:52 Son Güncelleme: 21.3.2025 16:11

SON DAKİKA! MİT'ten flaş operasyon: Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi (Timocan) Ahmet Mustafa Timo yakalandı

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarılması talep edilen Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT tarafından yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo'nun 31 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA! MİT’ten flaş operasyon: Daltonlar Suç Örgütü’nün yöneticisi Timocan Ahmet Mustafa Timo yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo isimli şahıs MİT'in yurt dışında yürüttüğü çalışmaları sonucu yakalandı.

Türkiye'ye getirilen Timo'nun 27 Mayıs 2024'te Eyüp Kara'nın ve 25 Ağustos 2024'te Yunus Erden'in öldürülmesinde yer aldığı tespit edildi.

31 FARKLI EYLEMLE SUÇLANIYOR

Ayrıca Ahmet Mustafa Timo'nun "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak ve Yönetmek", "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Silahlı tehdit", "Mala zarar verme" gibi çeşitli suçlardan 31 eyleme karıştığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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SON DAKİKA! MİT'ten flaş operasyon: Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi (Timocan) Ahmet Mustafa Timo yakalandı
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