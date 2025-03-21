SON DAKİKA! MİT'ten flaş operasyon: Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi (Timocan) Ahmet Mustafa Timo yakalandı

31 FARKLI EYLEMLE SUÇLANIYOR

Ayrıca Ahmet Mustafa Timo'nun "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak ve Yönetmek", "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Silahlı tehdit", "Mala zarar verme" gibi çeşitli suçlardan 31 eyleme karıştığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.