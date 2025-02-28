SON DAKİKA! Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: O ülkeden getirildi...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aradığımız daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'yi Polonya'dan, Kırmızı Bültenle aradığımız Zehir Taciri Atakan Avcı'yı Bulgaristan'dan ülkemize geri getirdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonla yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar