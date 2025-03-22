Giriş Tarihi: 22.3.2025 13:19Son Güncelleme: 22.3.2025 13:23
Son dakika | İstanbul Valisi Davut Gül'den 'provokatif eylemler' açıklaması: Bu kirli tezgâha asla geçit yok!
Son dakika... İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'ye yönelik soruşturma sonrası başta Saraçhane olmak üzere birçok bölgedeki provokatif eylemlere ilişkin uyarıda bulundu. Davut Gül, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." dedi.
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Son dakika haberi! İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir." açıklamasında bulundu.
Vali Davut Gül, "Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır." dedi. Davut Gül, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.
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Son dakika | İstanbul Valisi Davut Gül'den 'provokatif eylemler' açıklaması: Bu kirli tezgâha asla geçit yok!