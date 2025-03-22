Son dakika | İstanbul Valisi Davut Gül’den ’provokatif eylemler’ açıklaması: Bu kirli tezgâha asla geçit yok!

Vali Davut Gül, "Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır." dedi. Davut Gül, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.