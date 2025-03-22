SON DAKİKA | Özgür Özel’den küstah sözler! İBB soruşturması üzerinden tehditler savurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki süreçle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu hakkında olası bir tutuklama ihtimaline karşı ,Türkiye'de büyük bir krizin kapıda olduğu savundu.

Özgür Özel'den "Meclis çalışmaz, ekonomi batar" tehdidi

"TÜRKİYE'NİN İÇ HUZURUNU MAHVEDER"

Özel, "Biz Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir. O ihtimal, Türk ekonomisini, Türk dış politikasını dibine batırır. O ihtimal Türkiye'nin iç huzurunu mahveder," ifadelerini kullandı.

"MECLİS ÇALIŞAMAZ"

Bu süreçte Meclis'in çalışamaz hale geleceğini ve ülkenin geleceği adına atılacak her türlü adımın sekteye uğrayacağını iddia eden Özel, "Bütün uzlaşma ihtimalleri tükenir. Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok bizim," dedi.