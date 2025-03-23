Video Haber Özgür Özel'den "Meclis çalışmaz, ekonomi batar" tehdidi
Özgür Özel'den

Özgür Özel'den "Meclis çalışmaz, ekonomi batar" tehdidi

23.03.2025 | 02:10

Özgür Özel'den "Meclis çalışmaz, ekonomi batar" tehdidi

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