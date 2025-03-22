Sosyal medyada provokasyon yapıyorlardı! Ekrem İmamoğlu’nun trol hesaplarına erişim engeli

Sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla açılan, kimliği belirsiz birçok troll hesaba erişim engeli getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan ve provokasyon aparatı olarak kullanılan birçok hesap X tarafından kapatıldı.