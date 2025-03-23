Dolmabahçe’de Bosna diplomasisi

Önceki gün Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sırp ayrılıkçılarla hükümet arasındaki gerilimin düşmesi için destek açıklaması yapan Başkan Erdoğan dün de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Bosna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İzzetbegoviç'le görüşmesinde uluslararası toplumun bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine dikkat çekmişti.