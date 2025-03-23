FETÖ şüphelisi 6 kişi tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 polis memurundan 2'si tutuklandı. 20 Mart'ta FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Yine Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Son olarak Edirne İpsala yakınlarında önceki gün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına FETÖ şüphelisi Y.Ç. ve B.T de çıkarıldıkları mahkemece tuklanarak cezaevine gönderildi.