Özel’in iftirasını savcılık yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada skandal bir manipülasyona imza attı. Gazete ve televizyon kanallarını hedef alan Özel, gözaltına alınan isimlerden Serdar Haydanlı'nın serbest bırakıldığı yalanını ortaya attı.Evden ele geçirilme listesini kürsüden kameralara gösteren Özel, bu listeden bir kişinin şubeden serbest bırakıldığını vurgulayarak, "Bir kişi, şubeden serbest. Yani daha polis almış, daha nezarethaneye konmadan şubeden serbest. O zaman bu içeride olmadığına göre, ben soruşturmanın gizliliğine halel getiremem. İsmi açalım, bakalım. İsim: Serdar Haydanlı. Şubeden serbest. 'Niye aldınız oğlum bırakın' denilip şubeden bırakılan arkadaş. Gizli tanığın 'Naylon faturaları kesen isimdir' dediği kişi: Serdar Haydanlı. Sabah Gazetesi'nin bu haberine göre, İBB'nin tüm algı operasyonlarını yapan kişi. 'İBB algı operasyonlarını yapıyordu. Kim bu Serdar Haydanlı, her taşın altından çıkan isim?' 4.5G. Şubeden serbest. 'Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçen kim bu Serdar Haydanlı?' Şubeden serbest. Ekrem Bey ile yan yana gibi gösteriyorlar. Serdar Haydanlı kazandığı parayla bir papağan almış omzuna. 'Türkiye Yüzyılı' diye konuşan papağan. Şubeden serbest" ifadelerine yer verdi.Özgür Özel'in açıklaması, kısa bir süre içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı. Başsavcılık, Serdar Haydanlı'nın gözaltında olduğunu, Özgür Özel'in iddia ettiği gibi serbest bırakılmadığını kamuoyuna duyurdu. Başsavcılık, Haydanlı'nın da diğer tüm şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edileceğini bildirdi.