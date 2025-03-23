Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu’ndan milyarlık vurguna akıldışı savunma: Yeteneklerine güvendim





TÜM İŞLER ELEKTRİKÇİYE

Elektrikçi Ceylan'ın İSTCON'un yönetim kurulu başkanlığına oturmasıyla; şirket hiçbir yeterliliği olmamasına rağmen adeta İBB'nin ihaleleriyle ihya edildi. Elektrikçi Şirket ilk ihalesini 02.02.2024 tarihinde belediye iştirakı KİPTAŞ'tan aldı. Şirket, Eyüpsoltan'da 12 Adet ticaret ,1 adet kreş kentsel dönüp yapım işi için 13.02.2024 tarihinde 2 milyar 100 milyon bedelle sözleşme imzaladı. Bununla da sınırlı kalmayan şirket bir yıl içerisinde

İBB'den Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı, İstanbul Geneli 1. Kısım Yollarda Kullanılmak üzere Plent Altı Alfatl Temini, Nakli ve Serimi işi, İstanbul geneli kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları, İstanbul Geneli asfalt yama yapılma işi, İstanbul metrosu haliç, metro gerçiş köprüsü yapım işi, İstanbul Metrosu Taksim Yenikapı arası elektro mekanik sistemleri temin montaj ve işletmeye alma işi, İstanbul Metrosu Yeni kapı Unkapanı arası metro inşaatı işi, İstanbul Otogar Bağcılar toplu taşıma sistemi inşaatı, elektro mekanik işlerinin yapımı ve araç temini işi ve Kadıköy Kartal Metrosu ikmal inşaatı ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletme alma işlerini aldı.