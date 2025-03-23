Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu’ndan milyarlık vurguna akıldışı savunma: Yeteneklerine güvendim

2018 yılında iflasın eşiğinde olan Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla çok sayıda ihale alıp zenginleşti. 2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kuran Nuhoğlu, yeğeninin üzerine olan İSTCON İnşaat A.Ş.'yi 2023 yılında yanında elektrikçi olarak çalışan Furkan Remzi Ceylan'a devretti. Ancak şirket kayıtlarda bağımsız gibi görünse de aslında Nuhoğlu'nun yönlendirdiği paravan bir şirketti.
TÜM İŞLER ELEKTRİKÇİYE
Elektrikçi Ceylan'ın İSTCON'un yönetim kurulu başkanlığına oturmasıyla; şirket hiçbir yeterliliği olmamasına rağmen adeta İBB'nin ihaleleriyle ihya edildi. Elektrikçi Şirket ilk ihalesini 02.02.2024 tarihinde belediye iştirakı KİPTAŞ'tan aldı. Şirket, Eyüpsoltan'da 12 Adet ticaret ,1 adet kreş kentsel dönüp yapım işi için 13.02.2024 tarihinde 2 milyar 100 milyon bedelle sözleşme imzaladı. Bununla da sınırlı kalmayan şirket bir yıl içerisinde
İBB'den Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı, İstanbul Geneli 1. Kısım Yollarda Kullanılmak üzere Plent Altı Alfatl Temini, Nakli ve Serimi işi, İstanbul geneli kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları, İstanbul Geneli asfalt yama yapılma işi, İstanbul metrosu haliç, metro gerçiş köprüsü yapım işi, İstanbul Metrosu Taksim Yenikapı arası elektro mekanik sistemleri temin montaj ve işletmeye alma işi, İstanbul Metrosu Yeni kapı Unkapanı arası metro inşaatı işi, İstanbul Otogar Bağcılar toplu taşıma sistemi inşaatı, elektro mekanik işlerinin yapımı ve araç temini işi ve Kadıköy Kartal Metrosu ikmal inşaatı ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletme alma işlerini aldı.
MİLYARLARCA LİRA PARA AKTARILDI
İBB'den onlarca ihale kazanan elektrik tesisatçısı Ceylan, İBB'den kasasına giren milyarlarca lirayı ise asıl patron Ali Nuhoğlu'nun diğer şirketlerine aktardı. İBB iştirakı KİPTAŞ İstanbul Konut İmar A.Ş., 2024 Ocak ile Aralık aylarında İSTCON hesaplarına 658 milyon 929 bin 738 lira 45 kuruş aktardı. Bu paranın 320 milyon lirası Ali Nuhoğlu'nun şirketi olan Trend İnşaata gönderilirken şirket İSTCON'a sadece 783 bin liralık fatura düzenledi. Elektrikçi Ceylan, Mart Nisan aylarında Ali Nuhoğlu'ndan aldığı vekaletle banka hesaplarından 16.3 milyon lira para çekti ve bu paralar şoförler aracılığıyla başka kişilere aktarıldı.
"YETENEKLERİNE GÜVENDİM"
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ifadesinde yanında elektrikçi olarak çalışan Ceylan'ı İSTCON'u satın alması için kendisinin teklif götürdüğü ileri sürdü. Nuhoğlu, "İSTCON yeğenim Kaan Nuhoğlu'na ait bir firmaydı. Kaan taahhüt işlerinden çok yap sat işlerini seviyordu. Şirketi devretmek isteyince bende daha önceden çalıştığım güvendiğim gelecek vaat eden Furkan Remzi Ceylan'a bu şirketi alması için teklifte bulundum. Süreç böyle başladı" dedi.
ELEKTRİKÇİSİNDEN BORÇ ALIRMIŞ
İfadesinde İSTCON'dan şirketine aktarılan 320 milyon tl'nin neden gönderildiğini tam hatırlamadığını belirten Nuhoğlu, "Furkan girişimci bir delikanlıdır, aynı zamanda köylümdür. Ona bir nevi akıl hocalığı yapardım. Ticari deneyimlerimi ona aktarırdım. Bazen o bana borç verirdi bazen ben ona borç verirdim" dedi.
"SİLAHI SEVERDİ"
1 ay içerisinde hesabından çekilen 16. 3 milyon için de ifade veren Nuhoğlu, "Bu paraları Furkan'ın çekmesinin tek nedeni silahının olmasıdır. Yanımda çalışan onlarca elemanım silah taşır ve bu paraları genel de onlar taşır" dedi.
EVİNDE 6 SİLAH BULUNDU
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan elektrik tesisatçısı Ceylan'ın iş yerinde yapılan aramada ise 6 adet silah, çok sayıda mermi ve milyonlarca lira ele geçirildi.