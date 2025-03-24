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Giriş Tarihi: 25.3.2025 00:00 Son Güncelleme: 25.3.2025 00:07

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'ın ailesine hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de dün akşam gerçekleşen gösteri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine alçakça hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan’ın ailesine hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan'ın ailesine hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı
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