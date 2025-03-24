Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan’ın ailesine hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."