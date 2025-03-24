Vandallar Başkan Erdoğan’ın ailesine küfür etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklar

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine ve merhum annesine küfür eden vandalların davranışının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır." dedi.
Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"BU HAYSİYET YOKSUNLARININ DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"
"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarfedenleri lanetliyoruz.
Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır.
Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır.
Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."
BAKAN YERLİKAYA: 43 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de dün akşam gerçekleşen gösteri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine alçakça hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti. Yerlikaya, 43 provokatörün gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır.
Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER
BAKAN IŞIKHAN: HAKARET ASLA AMA ASLA BİR HAK DEĞİLDİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan: İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız. Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz.
BAKAN TUNÇ: ÇİRKİN SALDIRILAR HUKUK ÖNÜNDE KARŞILIĞINI MUTLAKA BULACAKTIR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstanbul Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum. Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmaları hedef alarak sokakları terörize etmek, kamu düzenini bozmaya dönük şiddet eylemlerinde bulunmak suçtur. Ana muhalefet partisinin genel başkanı günlerdir yalan ve iftiralar üretmekte, devam eden soruşturmalar üzerinden bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hayasızca saldırmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir.
İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlerimize yönelik çirkin eylemlerin sorumlusu da bu saldırgan ve provokatif dildir. Ana muhalefet partisi genel başkanı, kullandığı bu zehirli dilden bir an önce vazgeçmelidir. Hukuk Devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa, bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez.
Yargı mensuplarımız sokak çağrılarından, yalan ve çarpıtmalardan etkilenmez, kararını dosyaya bakarak verir. Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır. Suç teşkil eden eylemlerin hesabının millet adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
CEVDET YILMAZ: BU ZEHİRLİ DİLİ LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil; milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır.
BAKAN YUMAKLI: BU TEHLİKELİ OYUNDAN DERHAL VAZGEÇİN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısı ile istedikleri ortamı bulan provokatörlerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli anneleri ve ailesine varıncaya kadar pervasızca yaptıkları hakaretleri lanetliyorum. Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir.
Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir.
BAKAN GÖKTAŞ: DOĞRUDAN BİR NEFRET VE KİN PROVOKASYONUDUR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla "barışçıl gösteri" değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz.
BAKAN BOLAT: BU SEVİYESİZLİK KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetliyorum. Manevi değerlerimize ve insani duruşumuza asla yakışmayan bu seviyesizlik karşılıksız kalmayacaktır. Bu provokasyonu yapanlar ve teşvik edenler, milletimizin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap verecektir.