Kahraman polisler ve ve engelli genç o anları anlattı: Pamuk şekeri satın alırken neler hissettiler?

"ÖNEMLİ OLAN İNSANLIKTIR"

22 yaşındaki engelli genç Barış, "O gün gidiyordum, polisler benden aldı. Allah onlardan razı olsun. Önemli olan insanlıktır. Bedava da veriyoruz bazen, ben hastayım ama başka bir çocuk da olsa... yani aile durumları yok belli... onlar da benim gibi... Evimize ekmeğimizi götürüyoruz." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polislerin videosunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.