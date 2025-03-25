Kahraman polisler ve ve engelli genç o anları anlattı: Pamuk şekeri satın alırken neler hissettiler?

Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara, alanda görevli polis ekipleri pamuk şeker dağıttı. Çocuklar da polislere teşekkür etti. O anlar Türkiye'nin yüreğini ısıtırken, Mansur Yavaş ise skandal sözlerle masum çocukları sokakta polislerle çatışan gençlerle bir tuttu.
O kahraman polisler ve engelli genç Barış AHaber canlı yayınına konuştu, o anları anlattı.
Polis memuru Sinan Baydı şunları söyledi:
"ÇOCUKLARIN GÜLER YÜZÜNÜ GÖRÜNCE MUTLU OLDUK"
Barış kardeşimiz pamuk şeker satıyordu. 2 tane çocuk pamuk şeker istedi, aileleri fazla yanaşmadı almaya. Ben de barış kardeşimize ver dedim biz parasını öderiz. Daha sonra 'özel' insanlardan olduğunu anladım. Arkadaşlarımızla birlikte bir miktar para topladık, şekerlerin hepsini satın aldık. Sana yardımcı oluruz dedik, oradaki küçük çocuklara sevinsinler diye ikram ettik. Barış'ın mutlu olduğunu, çocukların da güler yüzünü görünce mutluluk hissettim.
"ÇOCUKLARIN HÜZNÜNÜ GÖRÜNCE SATIN ALDIK"
Polis memuru Ali Talha Balbal, "Sinan abinin ve barış kardeşimizin dediği gibi; barış kardeşimden ziyade oradaki küçük kardeşlerimizin annelerinden pamuk şeker istediğinde hissettiği hüznü aslında hepimiz biliyoruz... Çocukların gülümsemesi hepimizin gülümsemesi haliyle birer abi ve kardeş olarak çocukların yüzündeki gülücük solmasın diye içimizden geldi. Sinan abimiz, ismi geçmeyen diğer polislerimiz aramızda imece usulüyle para toplayarak böyle bir harekette bulunduk. Dolayısıyla çocuklar hepimizin çocukları... Hepimiz bu ülkede hepimiz kardeşiz..." ifadelerini kullandı.
Pamuk şeker verdi diye Mansur Yavaş'ın hedef gösterdiği polisler ve görme engelli genç, A Haber'e konuştu | Video
"ÖNEMLİ OLAN İNSANLIKTIR"
22 yaşındaki engelli genç Barış, "O gün gidiyordum, polisler benden aldı. Allah onlardan razı olsun. Önemli olan insanlıktır. Bedava da veriyoruz bazen, ben hastayım ama başka bir çocuk da olsa... yani aile durumları yok belli... onlar da benim gibi... Evimize ekmeğimizi götürüyoruz." dedi.
BAKAN YERLİKAYA: SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polislerin videosunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.
Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2025
Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.
Sinan ve Ali Talha… pic.twitter.com/WiV0Bx34lE