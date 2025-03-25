Pamuk şeker verdi diye Mansur Yavaş'ın hedef gösterdiği polisler ve görme engelli genç, A Haber'e konuştu | Video
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde "Dün Doğu'da bir yerde düzenlenen mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri veriyorken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum" demiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Olayın, bir organizasyon değil, bir polis memurunun, görme engelli satıcının daha fazla yorulmasını istememesi ve elindeki tüm pamuk şekerleri alıp çocuklara dağıtması sonrası gerçekleştiği ortaya çıktı. A Haber, Türkiye'nin konuştuğu o polisler ve pamuk şekeri satıcısı genç ile konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e hadsiz sözler! | Video 25.03.2025 | 16:24
00:44
00:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e küstah sözler | Video 25.03.2025 | 15:48
07:41
00:52
20:43
05:01
10:23
Tenzile Erdoğan anısına... | Video 25.03.2025 | 12:52
05:01
02:35
28:54
Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor | Video 25.03.2025 | 10:50
03:21
Maskeli saldırganların arkasında kim var? | Video 25.03.2025 | 10:44
12:48
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video 25.03.2025 | 09:00
02:09
01:26
03:06
CHP olağanüstü kurultayı yapabilecek mi? | Video 24.03.2025 | 09:41
01:35
Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video 24.03.2025 | 08:33
01:29
Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı | Video 24.03.2025 | 08:32
00:48
Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne getirildi | Video 23.03.2025 | 16:04
01:46
Bakan Tunç: "Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış" | Video 23.03.2025 | 15:56