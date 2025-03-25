Pamuk şeker verdi diye Mansur Yavaş'ın hedef gösterdiği polisler ve görme engelli genç, A Haber'e konuştu | Video

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde "Dün Doğu'da bir yerde düzenlenen mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri veriyorken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum" demiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Olayın, bir organizasyon değil, bir polis memurunun, görme engelli satıcının daha fazla yorulmasını istememesi ve elindeki tüm pamuk şekerleri alıp çocuklara dağıtması sonrası gerçekleştiği ortaya çıktı. A Haber, Türkiye'nin konuştuğu o polisler ve pamuk şekeri satıcısı genç ile konuştu.