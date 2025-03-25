Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler
Giriş Tarihi: 26.3.2025 01:29 Son Güncelleme: 26.3.2025 01:48

SON DAKİKA | Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler

Son dakika haberleri: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına kadar geçen süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokağa inin" çağrısı sonrası Saraçhane'de polise taş, sopa ve havai fişeklerle saldıran vandallar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yine küfretti.

SON DAKİKA | Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına kadar geçen süreçte "sokağa inin" çağrısı yaptı. Özel'in çağrısı sonrası vandallar, Saraçhane'de toplanarak taş, sopa ve havai fişeklerle polis ekiplerine saldırdı.

Bununla da yetinmeyen provokatörler, önceki gün Başkan Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve ailesine küfre varan hakaretler ettiler.

ERDOĞAN VE AİLESİNİ YİNE KÜFRETTİLER!

Vandallar, dün akşam Saraçhane'de düzenledikleri gösterilerde Başkan Erdoğan'ın ailesine yine küfrettiler.

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, önceki gün Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Başkan Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit etti.

Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Saraçhane’deki provokatörler Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan'a küfür ettiler: 55 sokak teröristi yakalandı!

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SON DAKİKA | Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler
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