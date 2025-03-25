SON DAKİKA | Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına kadar geçen süreçte "sokağa inin" çağrısı yaptı. Özel'in çağrısı sonrası vandallar, Saraçhane'de toplanarak taş, sopa ve havai fişeklerle polis ekiplerine saldırdı.
Bununla da yetinmeyen provokatörler, önceki gün Başkan Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve ailesine küfre varan hakaretler ettiler.
ERDOĞAN VE AİLESİNİ YİNE KÜFRETTİLER!
Vandallar, dün akşam Saraçhane'de düzenledikleri gösterilerde Başkan Erdoğan'ın ailesine yine küfrettiler.
55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, önceki gün Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Başkan Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit etti.
Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.