SON DAKİKA | Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına kadar geçen süreçte "sokağa inin" çağrısı yaptı. Özel'in çağrısı sonrası vandallar, Saraçhane'de toplanarak taş, sopa ve havai fişeklerle polis ekiplerine saldırdı.

Bununla da yetinmeyen provokatörler, önceki gün Başkan Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve ailesine küfre varan hakaretler ettiler.